Un anciano 90 años avergonzó a AT&T por su mal servicio de internet con un aviso de $10,000

Aaron Epstein es un usuario de AT&T con domicilio en North Hollywood, California, que cansado de la lentitud de su servicio de internet y de ser ignorado por el personal de la compañía ante sus constantes quejas, decidió pagar $10,000 dólares para poner un anuncio en The Wall Street Journal.

El sitio Yahoo Finance! dio a conocer que el anuncio consistió en una carta dirigida al CEO de AT&T, John Stankey, en la que Epstein escribió que AT&T era “una gran decepción” para la gente de su barrio, North Hollywood.

“Necesitamos mantenernos al día con la tecnología actual y hemos recurrido a AT&T para que nos proporcione un servicio rápido de Internet”, escribió Epstein.

“Sin embargo, aunque AT&T tiene velocidades publicitadas de hasta 100 Mbps para otros vecindarios, la más rápida ahora disponible para nosotros de AT&T es solo 3 Mbps. Sus competidores ahora tienen velocidades de más de 200 Mbps”.

El decepcionado usuario terminó su escrito preguntando ¿Por qué AT&T, una compañía líder en comunicaciones, nos trata tan mal en ¿North Hollywood?

See, ads can work 🙂 -> After spending $10,000 to complain about slow internet from AT&T, 90-yr old Aaron Epstein is going from 3Mbps to 300:

"Two men quickly showed up to extend a fiber optic cable just for him, and the CEO of AT&T called to check in." https://t.co/6cpv8mHsWC pic.twitter.com/E02qazCa0H

— Glenn Gabe (@glenngabe) February 14, 2021