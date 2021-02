Carlos Hermosillo afirma que la directiva del Cruz Azul lo utilizó al momento de buscar nuevo presidente para el equipo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carlos Hermosillo volvió a arremeter contra Cruz Azul, ahora al recordar cómo la directiva lo usó cuando se encontraba en busca de nuevo presidente.

Finalmente los altos mandos eligieron a Álvaro Dávila como el presidente, pero el delantero histórico de La Máquina no olvida lo que le hicieron pasar esta y otras ocasiones.

“Lo he vivido muchas veces con Cruz Azul, sobre que sueno, y esta vez lo vi más cerca. Cuando te sientas con gente y te da su palabra, te hacen ir a México, hablas con ellos y, de repente, ya no te hablan. Entiendo cómo se mueven los hilos en nuestro país, pero ahora resulta que una persona que no tiene nada que ver en el futbol, se mete y decide quién va, porque les conviene poner a cierto tipo de gente”, dijo Hermosillo a El Universal.

“La tristeza que me da es que la palabra vale más que una firma. Que no hayan tomado el teléfono para decir que: ‘Mi mamá dijo que siempre no’, me parece bajo. Cerrada la puerta para Cruz Azul, nunca va a estar, pero para estos dos hombres. Jamás tendré un trato con ellos”, añadió Hermosillo.

Según él, los líderes de la cooperativa José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez “están utilizando a las personas. Caí, porque me hicieron recordar cuando estuve en la política. Yo entiendo, y les deseo lo mejor. Pero llegaron la primera vez en octubre, noviembre, muy humildes, diciendo: ‘Grábanos un video, que tú y yo somos uno mismo’. Me hacen ir a México y me dicen ‘no hagas caso de nada, todo sigue igual’. Veía venir esto”.

Además, el ídolo de Cruz Azul aseguró que no permitirá que le hagan lo mismo. “Tan fácil es acercarte a la persona y decirle, como gente decente, ya no, por el motivo que fuera. No es a fuerza. Lo feo es cómo quedas. Hoy, pueden decir que por mi paso por Conade, pero primero que me lo demuestren, y dos: ¿por qué vas y me buscas? En fin, me he ilusionado muchas veces y siempre me pasa lo mismo”.

