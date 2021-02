Venden en cifra nunca antes vista propiedad de Palm Beach que perteneció a Donald Trump

El viernes 12 de febrero se concretó la operación inmobiliaria más importante de Florida y una de las más destacadas del país, al concretarse la venta de una increíble mansión por $122,695,000 de dólares, la cifra más alta, jamás pagada, por una casa en el área de Palm Beach.

Con su venta superó por mucho la que, hasta ahora, había sido la casa más cara en la historia del área, aquella que perteneció al magnate de la belleza Sydell Miller y quien la vendió, en diciembre de 2019, por $105,000,000 de dólares.

El inmueble en cuestión, que fue lanzado al mercado en enero pasado por $140,000,000 de dólares, fue construido en un terreno que perteneció, hasta el año 2008, al expresidente Donald Trump.

Record Asking Price $140M 535 N. County Road Palm Beach, Florida Formerly Owned By President Donald Trump Once Sold To a Russian Billionaire & Since Redeveloped. @DollyLenzRE @jennyvlenz@AdamVanderbrook @thomasjlesniak @JohnBanksJr #LenzOnLuxury https://t.co/rxhyKg2Sop

— I. Dolly Lenz (@IDollyLenz) January 11, 2021