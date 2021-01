Venden en $140,000,000 propiedad de Palm Beach que perteneció a Donald Trump

El miércoles 20 de enero será el adiós de Donald Trump de la Casa Blanca, quien se dirigirá, junto al resto de su familia, a la impresionante mansión que tiene en Mar-a-Lago, Florida.

Además de esta lujosa propiedad en Palm Beach, el aún presidente tuvo otra más en el área, pero se la vendió, en 2008, al magnate ruso Dmitry Rybolovlev por $95,000,000 de dólares.

En 2016, ocho años después de su compra, Dmitry decidió derribarla y dividirla en tres predios para posteriormente lanzarlos a la venta.

En total recibió $108,740,000 de dólares por los tres terrenos, siendo uno de ellos el que, aparentemente, le dará más frutos a sus nuevos propietarios.

De acuerdo a información de diversos medios especializados en los bienes raíces, los actuales dueños pagaron, en 2018, $37,000,000 de dólares por el terreno.

Ahí construyeron una imponente mansión por la que planean recibir $140,000,000 de dólares, una cifra récord para el área de Palm Beach.

El inmueble, ubicado en el número 535 del N. County Road y totalmente amueblado, cuenta con una extensión de 21,066 pies cuadrados y se sitúa en un terreno de 2.25 acres.

Tiene nueve recámaras, 12.5 baños, vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, oficina, sala de juegos, salas lounge, cava, gimnasio, biblioteca, spa, sauna, terraza, sala de cine al aire libre, garaje para cuatro vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, además de la casa de huéspedes, cuenta con extensas áreas verdes, una hoguera, una piscina con área de spa, así como impresionantes vistas del Mar Caribe, a cuyas playas se tiene acceso desde la propiedad.

Hasta el momento se desconoce si logrará ser vendida en ese precio, pero de lograrlo, los desarrolladores se estarían anotando un gran acierto con la increíble residencia.

Record Asking Price $140M 535 N. County Road Palm Beach, Florida Formerly Owned By President Donald Trump Once Sold To a Russian Billionaire & Since Redeveloped. @DollyLenzRE @jennyvlenz@AdamVanderbrook @thomasjlesniak @JohnBanksJr #LenzOnLuxury https://t.co/rxhyKg2Sop

— I. Dolly Lenz (@IDollyLenz) January 11, 2021