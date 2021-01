Espectacular mansión de Kylie Jenner es duramente criticada por estos ‘feos’ detalles

La empresaria californiana Kylie Jenner, de 23 años, adquirió hace menos de un año una espectacular mansión en el área de Hollywood Hills, por la que desembolsó $36,500,000 de dólares.

A pesar de que en su propiedad, de 18,300 pies cuadrados, cuenta con todos los lujos que nos podamos imaginar, hay algunos detalles a mejorar que no se escaparon de las duras críticas de sus seguidores.

Los comentarios negativos, en torno a la residencia de la hermana de Kendall Jenner, se produjeron poco después del tour que hizo a través de Instagram Stories por su baño y hasta por su vestidor.

Mientras algunos destacaron el tamaño y los acabados de su baño, otros fueron más a fondo, al no dar crédito a la poca presión de agua con la que cuenta su ducha.

“Kylie Jenner vive en una mansión de $36,500,000 de dólares, tiene esta presión de agua y ustedes quejándose de la vida”, “Nunca pensé que iba a tener algo mejor que Kylie Jenner y hoy vi que tengo mejor presión de agua de la ducha, punto”, escribieron algunos de sus seguidores.

Kylie Jenner lives in a $35m mansion, and this is the water pressure… pic.twitter.com/Y429ggJOOv

— Coral DeVille (@CoralDeVille) January 17, 2021