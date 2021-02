Chiqui Delgado lista para debutar como presentadora de ‘Premio Lo Nuestro’: “Me Gusta pero me asusta”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

‘Premio Lo Nuestro’ ya es la casa de Chiquinquirá Delgado, sin embargo, esta edición tan especial, marca un debut en su carrera… Aunque por 10 años condujo ‘Noche de Estrellas’ desde la alfombra magenta, ahora tendrá la responsabilidad de ser la presentadora de la gala junto a Yuri y José Ron.

“Cuando me dieron la noticia me alegró mucho… Ahora presentando el show como tal me gusta mucho, pero me asusta mucho, porque es una responsabilidad enorme, son 3 horas de un show en vivo, pero siempre es un reto. Yo soy amante de los retos y de los comienzos, y llega en un momento maravilloso porque todos hemos tenido un año muy difícil, es como un bálsamo, como una agüita fresca… Volvemos a esa normalidad del estudio, de ver a tus compañeros, aunque sea a distancia”, nos dice en exclusiva Chiqui vía zoom desde su casa.

Pese a que, como bien dice Chiqui, este será un nuevo comienzo, ella está clara que el secreto es ser tú mismo siempre, y principalmente disfrutarse el proceso de esta aventura con compañeros tan divertidos. Sin embargo, está clara que el mensaje de este premio en particular, el primero del año, el más antiguo y en aun pandemia, tiene que estar claro.

“El mensaje que quiero dar viene muy alineado con el mensaje de los premios, que siempre se puede, si nos juntamos y nos unimos la fiesta sigue… Pudieron haberlo cancelado y ahí se mantiene, vamos a seguir brindando entretenimiento. Y ese mensaje de resiliencia que es algo que va muy con mi personalidad… Yo soy una optimista y una terca profesional, cuanto más me digan que no más voy, es algo que me identifica, que siento… Siempre hay una manera de salir, de solucionar”, nos dice segura y emocionada.

También tocamos temas un poco menos técnicos y más glamorosos: los vestidos… ¿Cuántos usará Chiquinquirá en las 3 horas de show?

“Ni yo misma lo se (risas), porque estamos viendo el tema de los tiempos. Pero el tema de los vestidos es un tema, valga la redundancia, porque hay que ver que encaje en el show, yo me lo gozo, me lo disfruto, aunque calabaza, vuelvo a mi casa como regresé. Es un momento para sentirse linda, después de un año en pijama, quitarme las pantuflas, ponerme esos vestidos…”.

Además del desafío de conducir ‘Premio Lo Nuestro’, Chiqui tendrá otro no menos importante: subirse de nuevo a unos tacones después de un año en pantuflas y tenis.

“Espero que me acuerde cómo caminar con tacones… Además que viene mucho trabajo en estos dos meses, feliz de reencontrarme con mis compañeros, hemos hecho casi una conexión de familia y es muy bonito reencontrarse con ellos”.

‘Premio Lo Nuestro’ comienza esta noche del 18 de febrero a las 7/6 PM Centro con ‘Noche de Estrellas’ y a las 8/7 PM Centro la gran gala llena de música y premios conducida por Chiquinquirá junto a Yuri y José Ron.

