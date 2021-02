Borja Voces en exclusiva: “A 6 años de llegar, entiendo lo que significa el ‘American Dream'”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ayer te contamos en primicia que Borja Voces será en nuevo presentador de ‘Mira Quien Baila All Stars’ junto a Chiquinquirá Delgado, en el espacio que deja Javier Poza después de 10 años al frente del reality de los domingos en Univision.

A partir del 14 de marzo a las 8/7 PM Centro, durante 6 semanas, talentos de la cadena se unirán a la pista de baile más famosa, y Borja, quien nos confiesa que alguna vez hasta pensó en participar en la versión de su España natal, sabiendo que no baila y que podría hacer el ridículo, aun no puede creer que hoy estará al frente de ese programa que tanto amo siempre.

“Me siento muy agradecido, jamás me había imaginado llegar a Estados Unidos, y que el público hispano me recibiera tan bien, y me aceptara en los roles en los que hago.. Si hago noticia, si hago entretenimiento, inmenso el agradecimiento que tengo por el público latino… Me han subido a lo máximo de mis sueños”, dice Voces vía Zoom sin quitar la sonrisa de su rostro, la que dice que porta desde el día que le ofrecieron la oportunidad.

“Es una pasada tener esta oportunidad y compartir con las familias hispanas los domingos, que es un momento de unión, de celebración durante toda la semana… Ese punto de unión que yo vaya a estar ahí”, aclara.

La emoción para Borja es tan grande, que cuando ya se hizo oficial internamente que la conducción era suya, sin importa que en Madrid era la 1 de la madrugada, llamó a sus papás, que casi les da un infarto cuando vieron los 5 llamadas perdidas y lo escucharon llorando, pero dice que necesitaba compartir con ellos, que tanto sufren tenerlo tan lejos, que sí vale la pena.

“Es una realización de los sueños tan grande, es un llegar y conquistar cosas y sueños por los que he trabajado tan duro y tantos años, que es muy emocionante la verdad, muy emocionante ir cumpliendo mis sueños y apoyarme de los hispanos en Estados Unidos”, dice Borja.

El joven periodista que vemos a diario en ‘Primer Impacto’ y en ‘Edición Digital’ de noticias, sabe que llegar a ‘Mira Quién Baila’ además de un sueño es todo un desafío:

“No soy una moneda de cambio y estoy seguro que no le voy a gustar a todo el mundo, y también estoy preparado para las críticas después de presentar ‘Mira Quién Baila’, lo que sí seguro lo voy a hacer con el corazón y me voy a dejar la pie”, dice convencido.

Y por el otro lado, también está claro que tomar el lugar que por 10 años tuvo Javier Poza, será otro desafío, por muchas razones:

“Yo admiro muchísimo a Javier Poza desde que le he visto en ‘Mira Quién Baila’, y he seguido su trabajo periodístico en México, con su programa radial y todo, tengo el listón altísimo porque es un gran profesional y lo hace super bien”.

Generalmente en la televisión hay como una regla tácita, en la que un periodista o presentadora de noticias, difícilmente pueda serlo también en un show de entretenimiento, por imagen, por no confundir al público. Sin embargo, Borja es uno de los pocos, o quizás el único que ha logrado romper la barrera, sin perder.

¿Cuál es su secreto para lograrlo?

“Yo intento en esforzarme mucho en hacer las cosas que hago con el corazón y la verdad… Intento sentir la noticia, empatizar con el invitado que tengo delante. Si algo me divierte me divierte, y si algo me pone a llorar me pongo a llorar…”.

¿Cómo se imagina Borja ese primer día que tenga que decir: “En la pista de ‘Mira Quien Baila’…”?

“Se que se me va a poner la piel chinita, y me voy a acordar mucho de los momentos más complicados de mi carrera profesional, me voy a acordar mucho de las veces que me han dicho que no… Me voy a acordar mucho de las veces que he estado presentando programas de 12 de la noche a 3 de la madrugada con poca audiencia, y muchos se burlaban de mí por eso, y yo lo hacía porque sabía que me quería dedicar a esto.

Y de todo lo bonito, y todos los sueños cumplidos, y para mí eso es este país, un país de inmigrantes, de oportunidades, y un país donde una productora ejecutiva, la primera que me dio la oportunidad aquí, Pilar Campos, era productora ejecutiva de ‘Primer Impacto’, y ella me dijo: ‘The sky’s the limit’… Esa frase la tengo muy grabada dentro de mí, porque no la entendía y ahora, a 6 años de haber llegado, entiendo perfectamente lo que significa y el ‘American Dream’, y soy un fiel ejemplo que con trabajo, con tesón, aunque no conozcas a nadie, no tengas palanca, tu papá y tu mamá no se dediquen a este medio, los sueños se cumplen”.

Borja, quien ya tenía una carrera en España, vivía feliz con una familia muy unida, hace 6 años se tomó un avión hacia Estados Unidos con un destino incierto y con muchos sueños. Hoy, 6 años después seguramente nunca hubiera imaginado que esto les iba a estar pasando. ¿Qué le dice este joven a aquel con la maleta?

“Que te lo vas a pasar muy bien, y que vas a ser feliz, que no tengas miedo de tomar ese avión, que el dolor de estar lejos de los tuyos y de empezar de cero en otro mercado que no es el tuyo, en otra ciudad que no es la tuya, te va a permitir explorar, y te va a ser crecer como ser humano… Así que Borja, tómate ese avión sin dudar y vamos a buscar el sueño americano”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: