Lucero confiesa que tuvo COVID-19 y contagió a su hija Lucerito: “No quería preocupar a nadie”

Lucero narró cómo fue su experiencia con el VOVID-19, enfermedad que padeció hace algún tiempo y que prefirió mantener en secreto hasta estar fuera de peligro.

La actriz y cantante sorprendió a sus fanáticos, al dar a conocer que fue una víctima más del Coronavirus, enfermedad que contrajo hace algunas semanas luego de realizar un concierto vía streaming, todo a pesar de que mantuvo todas las medidas de precaución necesarias para evitar su contagio.

“Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos“, reveló durante el más reciente episodio de su canal de Youtube que lleva por nombre “Mucho que contar”.

La intérprete de éxitos como “Sobreviviré” y “Electricidad” narró a detalle qué pasó por su mente cuando confirmó que el virus ya se encontraba alojado en su organismo: “El día que yo me entero y descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento lógicamente mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí“.

Confesó que no se explica cómo llegó el virus, ya que en su entorno siempre han mantenido todas las precauciones y recomendaciones de los expertos en salud, como el uso del cubrebocas en todo momento, además de limitar todas sus salidas desde que empezó la pandemia.

“Hubiera preferido no pasar nunca por este contagio, he sido muy afortunada, pero intentaba no contagiarme nunca“, agregó la estrella de televisión, quien por fortuna no tuvo síntomas graves que pusieran en riesgo su vida.

“Sentí un poco de cansancio al hacer ejercicio, no lo identifiqué como síntoma de COVID en el momento, pensaba que tal vez estaba más cansada. Tuve ciertos detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba. Estaba con muchos cuidados no sé cómo se coló (el virus). No sentí problemas de respiración, no sentí problemas con la oxigenación”, detalló.

Luego de someterse a la prueba y descubrir que salió positiva, confesó haber sentido temor por no saber lo que iba a pasar, aunque por fortuna contó con la atención médica de los expertos de manera casi inmediata.

“Es importante atenderse a tiempo como en mi caso lo pude hacer y tomar mis medicamentos como me lo recetaron desde el primer momento para tener una salud completa. No sufro de otras enfermedades, hago ejercicio, me alimento bien y probablemente eso ayudó a no ponerme grave“, haciendo énfasis que la gravedad de la enfermedad no depende de la posición económica o social de quien la padece, por lo que pidió no tomar en cuenta este tipo de prejuicios.

La también actriz aseguró que, en su momento, prefirió ser hermética y no compartir esta información para evitar especulaciones y preocupar a quienes la quieren. “Fui muy cautelosa y por eso no se los quise decir en el momento en que me contagié porque no quería preocupar a nadie, angustiar a las personas que me quieren. Preferí ser prudente y esperar como evolucionaba“, reconoció.

También confesó que sufrió un poco de angustia debido a que contagió a su hija Lucerito, quien por fortuna también fue atendida y reaccionó al tratamiento sin complicaciones.

“Me dio mucha pena que contagié a mi hija, a mi Lucero, pero ella reaccionó también muy bien en todos los aspectos. Estoy muy agradecida con Dios y con la vida que a ella le haya ido muy bien“, sentenció.

Lucero concluyó su programa pidiendo a sus seguidores no bajar la guardia y mantener los cuidados para evitar contagios, y aunque ya se están impartiendo vacunas aún no estamos libres del virus.

“Quería pedirles que se sigan cuidando, sigan con sus cuidados y cuidar a los demás. Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser verdaderamente peligroso“, pidió.