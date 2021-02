Ya no es Calcio, es Soccer: Empresarios estadounidenses conquistan el fútbol italiano

La presencia de grandes empresarios estadounidenses en el fútbol italiano se hizo aún más fuerte después de que Robert Platek cerrara recientemente, por una cantidad cercana a los $24 millones de dólares, la adquisición del 100 % de las acciones del Spezia, de la Serie A.

La liga italiana se ha convertido en los últimos años en una tierra de conquista para los inversores norteamericanos, que con la adquisición del Spezia ya poseen a cinco de los veinte clubes de la máxima categoría, tras el Milan, la Roma, la Fiorentina y el Parma.

El fondo de inversión Elliott es dueño del Milan, el texano Dan Friedkin de la Roma, el ítalo-americano Rocco Commisso se hizo con la Fiorentina y Kyle Krause invirtió en esta misma temporada en el Parma, otro club histórico del Calcio.

⚽️ The takeover of #Spezia by the #Platek family is now official. A quarter of all #SerieA clubs are now under US ownership. In total, 11 professional #football clubs in Italy are now controlled by foreign investors 🇺🇸#football #clubownership #sportsbusiness pic.twitter.com/RMbohl9TYP

