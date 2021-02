¿Es o no es de ella? Así es la millonaria mansión que dicen pertenece a Nancy Pelosi

En días recientes circuló en las redes sociales que Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, había ofrecido comida gratuita y un techo a todos los indocumentados en su imponente mansión en Pacific Avenue, en San Francisco, California.

De acuerdo a información de diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la residencia fue adquirida por 2728 Pacific, una sociedad de responsabilidad limitada, por lo que no tiene ninguna relación con la legisladora.

La confusión se habría debido porque Pelosi efectivamente tiene una vivienda en el mismo barrio, la cual, cabe recordar, fue vandalizada durante el Año Nuevo, pero la de ella es más pequeña y más económica que la exhibida en las redes.

La propiedad que se le atribuyó a la legisladora fue puesta a la venta, en noviembre de 2012, por $30 millones de dólares, pero su precio cayó considerablemente tras más de dos años en el mercado, siendo hasta marzo del 2015 que se concretó su venta en $23,889,000 de dólares.

A pesar de la caída de su precio, la residencia fue la más cara de ese año para al área de San Francisco.

Fact-checking and research versus fake bot news…the current owner of the home in the meme (2724 Pacific Ave San Francisco, CA 94115) is actually Doug Engmann. Bought in 1983 by the former chairman of the Pacific Stock Exchange. So, the meme is a lie.https://t.co/yqqLuqyaV5

— J. C. West (@musclebeardaddy) December 29, 2019