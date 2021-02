VIDEO: Así es el nuevo auto de Fórmula 1 que conducirá “Checo” Pérez con Red Bull

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Red Bull Racing, el equipo de Fórmula 1 presentó el que será su nuevo vehículo para la temporada 2021: el RB16B, equipado con la unidad de potencia motorizada por Honda y que pilotarán Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen.

El nuevo monoplaza mantiene prácticamente los mismos colores de otras temporadas de Red Bull, sin demasiados cambios de decoración y con muy pocas actualizaciones tecnológicas al estar obligados todos los equipos a trabajar sobre la base de la temporada pasada para contener los presupuestos y de ahí la nueva denominación del coche, que si en 2020 era el RB16, ahora, en 2021, es el RB16B.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

El máximo responsable del proyecto, el británico Christian Horner, que espera poder tener disponible en un futuro su propia unidad de motor como Red Bull, aunque hasta 2024 están congelada por la organización del mundial la evolución de los motores, reconoció que alrededor de un 60 por ciento del motor de 2021 parte de la base de la pasada temporada, aunque esperan ser mucho más competitivos que el año pasado.

Los ingenieros del fabricante japonés Honda, que abandonó oficialmente la Fórmula 1, mantiene durante la presente temporada su apoyo al equipo de la bebida energética, han trabajado en realizar una serie de modificaciones para mejorar su unidad de potencia e intentar rendir a un nivel más próximo al de los monoplazas dotados con los motores Mercedes.

Además, desde la sede central del equipo, en la localidad inglesa de Milton Keynes han trabajado con el objeto de poder mejorar la tracción y prestaciones de su vehículo para intentar recuperar o mejorar algunos de sus números en la competición, en la que han logrado cuatro títulos mundiales de la mano del alemán Sebastian Vettel, además de 64 victorias en más de trescientos grandes premios disputados.

Keep informed 👊 Stay up-to-date with all things Red Bull Racing 😎👇 #ChargeOn 🤘 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

“CHECO” PÉREZ TAMBIÉN ESTRENÓ CASCO Y PROBÓ SU AUTO EN LA PISTA

Pocas horas después de que el modelo fue presentado, Sergio Pérez también presentó su nuevo casco, el cual tiene un significado especial para él, ya que su hermano le ayudó en el diseño, que incluye elementos con los que se identifica.

“Sin duda la parte más especial para mí es la bandera, los signos aztecas y la frase Never Give Up (nunca hay que darse por vencido), la cual siempre voy a ver cuando me ponga el casco porque me va a recordar que nunca hay que darnos por vencido. En general un casco muy especial, sin duda el favorito de mi carrera”, señaló el piloto mexicano.

Lifting the lid on Checo's first Red Bull helmet 🤩🇲🇽 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/fJyLKqNPbr — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

Con esto aclarado, “Checo” salió a la pista para estrenar su casco y su bólido, el cual puso a prueba en la pista por primera vez en su carrera.