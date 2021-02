Jugador del Orlando City y ex del Querétaro es arrestado por agresión sexual

Jonathan Suárez, exjugador del Querétaro, fue acusado de agredir a una mujer. El actual futbolista del Orlando City abusó junto a su hermano de la mujer.

Jonathan Suárez Cortes, de 24 años, fue arrestado el martes por la noche cerca de Orlando, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Osceola en un comunicado.

Los investigadores dijeron que los agentes respondieron el lunes por la tarde después de que una mujer dijera que había sido agredida sexualmente por dos hombres la tarde anterior. Un detective de investigaciones especiales se hizo cargo del caso y las autoridades pudieron identificar a Jonathan Suárez y a su hermano Rafael Suárez Jr. como sospechosos.

BREAKING: Orlando City Soccer player Jonathan Suárez-Cortes & his brother were booked into the Osceola County Jail for sexual assault. They are being held without bond. Jonathan recently became a part of the team. @MyNews13 @SpecSports360 #News13Osceola @JonAlba @OsceolaSheriff pic.twitter.com/FLjDUlzgpo

— Stephanie Bechara (@BecharaReports) February 24, 2021