Policía de Sacramento arresta a implicados en el robo y la muerte de un trabajador de 7-Eleven

La justicia para el trabajador de una tienda conveniencia 7-Eleven asesinado la madrugada del lunes en el norte de California durante un robo, parece estar llegando rápido ya que el Departamento de Policía de Sacramento informó este miércoles que arrestó a los tres implicados y acusó a uno de ellos de homicidio.

El lunes cerca de las 3:30 de la madrugada un cliente que entró al 7-Eleven ubicado en la cuadra 1100 de la 43rd Avenue de Sacramento minutos después del robo, se encontró con una escena de terror en la que el trabajador Gurpreet Singh de 31 años de edad estaba ensangrentado y herido de gravedad en el piso, por lo que llamó inmediatamente a la linea de emergencia.

INVESTIGATION UPDATE – DETECTIVES MAKE ARRESTS IN CONVENIENCE STORE HOMICIDE

Homicide detectives have arrested three suspects in connection with the homicide of a convenience store clerk that occurred on February 22, 2021.

Details in link below:

