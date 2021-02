Todos los detalles del escándalo entre Niurka Marcos, Elisa Beristain y Javier Ceriani

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días se desató un gran escándalo entre Niurka Marcos, Elisa Beristain y Javier Ceriani. Todo comenzó cuando los conductores del programa Chisme no Like revelaron la exclusiva de que la trabajadora doméstica de la “Mujer Escándalo” fue víctima de maltrato laboral por 15 años. Esto no agradó en nada a la bailarina.

Según la investigación del programa de espectáculos, María Elisa, quien fue empleada de Niurka durante 15 años, era insultada en repetidas ocasiones, incluso se mostraron audios donde se escucha a la celebridad arrojar ataques. A esto, Ceriani y Elisa invitaron a que Niurka llegara a un acuerdo con su antigua trabajadora, poco después llegó la respuesta de la vedette quien aseguró que le habían pagado a la empleada para que hiciera aquellas declaraciones.

Pero el escándalo entre Niurka y los conductores de Chisme No Like no paró ahí pues la bailarina también aseguró que Elisa se fue del reality show Rica, Famosa y Latina por temor a la cubana. Ante estas declaraciones la esposa de Pepe Garza no se pudo quedar callada y envió un contundente mensaje: “No tienes freno en la vida, vas y dices cualquier barbaridad de quien sea”, afirmó la presentadora.

Por otro lado Elisa agradeció a la vedette que los mencionara pues esto les daba publicidad: “tú siempre nos das mucho número porque eres una payasita y nos ayuda mucho”, dijo en el programa. Por su parte Ceriani coincidió en que la vedette debe cumplir con una indemnización.

Los problemas de Chisme no Like

Lo cierto es que el escándalo entre la vedette, Elisa Beristain y Javier Ceriani podría no terminar pronto, pues esta no es la primera vez que los famosos conductores se meten en un problema con otros famosos. En el mes de diciembre el programa también se involucró en una pelea con Daniel Bisogno en la que Ceriani fue el protagonista y la que le costó su suspensión temporal al conductor de Ventaneando.

Por su parte Elisa no está libre pues ha protagonizado polémicas como la que pasó con Belinda y más recientemente su pleito con Juan José Origel en donde pidió que el conductor se disculpara con ella tras llamarla “gorda”. Habrá que esperar a ver cómo termina este escándalo entre Niurka, Elisa y Ceriani.

