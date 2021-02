“Traten de ser menos blancos”: Una capacitación laboral de Coca-Cola para combatir la discriminación racial causa polémica con su sugerencia

Coca-Cola fue noticia esta semana por promover un seminario de capacitación en línea en el que se invitó a los empleados a “tratar de ser menos blancos” para combatir la discriminación racial.

El sitio Fox Business publicó que las diapositivas del seminario presentaron consejos sobre cómo atenuar la blancura.

Algunos sugerían:

– “Ser menos blanco”

– “Ser menos arrogante, ser menos seguro, estar menos a la defensiva, ser más humilde, escuchar, creer, romper con la apatía”

– “Romper con la solidaridad blanca”.

– “Las investigaciones muestran que entre los 3 y los 4 años, los niños comprenden que es mejor ser blanco“.

– Los Estados Unidos y otras naciones occidentales están “socializados para sentir que son inherentemente superiores porque son blancos”

El curso desató todo tipo de opiniones, algunos elogiaron a la refresquera y otros amenazaron con boicotearla.

Harmeet Dhillon, fundadora del Centro para la Libertad Estadounidense, quien por cierto compartió las polémicas imágenes en su Twitter, sentenció que las diapositivas le resultaban “una discriminación racial flagrante”.

Wut…. this seems like blatant racial discrimination to this employment lawyer. https://t.co/IEmpycTP6P

— Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) February 19, 2021