Seguirá dominando la Liga MX: André-Pierre Gignac renueva con Tigres hasta 2024

El francés André-Pierre Gignac renovó este viernes por tres años más su contrato con los Tigres, equipo por el que fichó en 2015 y del que es el máximo anotador histórico con 147 goles.

“Es un orgullo tenerte aquí y que lo vayas a hacer por un tiempo más, gracias por tu disciplina y entrega a este equipo”, expresó el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, tras la firma del artillero por tres años más

Gignac, de 35 años, ha sido figura en los últimos cuatro títulos de Liga de Tigres, además de ayudar al equipo norteño a obtener su primera Liga de Campeones de la Concacaf y subcampeonatos en el Mundial de Clubes de este año y en la Copa Libertadores de 2015.

El antiguo futbolista del Olympique de Marsella también ha conseguido distinciones individuales al proclamarse como el campeón de los anotadores del Mundial de Clubes pasado, en la Liga de Campeones de la Concacaf y en dos ocasiones en la Liga Mx.

El atacante ha dicho que su plan es terminar su carrera con Tigres e incluso en el comunicado de su renovación el conjunto felino insinuó de la posibilidad de ello.

“El francés, que tiene dos hijos mexicanos, dejó claro que no bromeaba cuando hablaba de su idea de retirarse en Tigres, y tal parece que con este contrato así será”, afirmó el conjunto felino.

