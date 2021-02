Con Leo Messi brillante, el FC Barcelona derrotó al Sevilla y respira nuevamente en La Liga

Cuando todo parecía perdido, el FC Barcelona mostró su mejor cara en toda la temporada liguera y derrotó 2-0 al Sevilla a domicilio con un Leo Messi –una vez más– brillante y definitivo.

Con dos triunfos consecutivos, el Barça volvió a encaramarse hacia la cima de La Liga y a ponerle presión al Atlético y al Real Madrid.

Con goles de Ousmane Dembelé en la primera mitad, al 29 y de Leo Messi para sentenciar el encuentro en el minuto 85, el equipo azulgrana mostró su visión más seria de la temporada dejando a un durísimo Sevilla sin un solo disparo al arco.

Another day in the office for Lionel Messi! 🇦🇷🐐

The Argentine picks up his 19th league goal of the season and gives Barcelona a 2-0 lead over Sevilla. #SevillaFCBarca pic.twitter.com/ldDyG3jm6d

