Le rinden homenaje: Golfistas se visten de rojo en honor a Tiger Woods en torneo PGA Tour

Tiger Woods se convirtió este domingo en el protagonista principal del inicio de la cuarta y última ronda del torneo WGC-Workday Championship cuando varios jugadores llegaron al campo vestidos de rojo y negro en honor al accidentado exnúmero uno del mundo. La madre de Woods, Tida, sugirió el atuendo cuando él era un joven profesional.

El estadounidense Tony Finau fue el más completo en el homenaje al vestir camiseta roja simulada de golf, pantalones negros y su gorra Nike al revés, la forma en que Woods ha llegado a menudo a los torneos.

Pero también lo hicieron el australiano Jason Day, el inglés Tommy Fleetwood, Cameron Champ, el colombiano Sebastián Muñoz, el norirlandés Rory McIlroy y Patrick Reed. El español Jon Rahm y Justin Thomas vestían un tono que parecía ser más rosado.

Woods, de 45 años, estuvo involucrado en un accidente automovilístico el martes que lo dejó con varias lesiones graves que requirieron cirugía. Actualmente se encuentra internado en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

Los estadounidenses, Bryson DeChambeau y Matt Kuchar también usaron una pelota de golf Bridgestone con el nombre de Tiger estampado en el costado.

I unfortunately didn’t pack any red and black for this road trip (obviously didn’t know the news til arriving), so I will try and pay my respects to TW tomorrow with some really great final round #golf. Hope to see a lot of red and black out there!

— max homa (@maxhoma23) February 27, 2021