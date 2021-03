Boletos para el Mundial de Qatar ya se empiezan a vender hasta en $50,000 dólares

La FIFA ya se encuentra vendiendo entradas para la final del Mundial de Qatar por cerca de los $58,000 dólares.

Los organizadores han publicado detalles de los paquetes de hospitalidad para las rondas más importantes del torneo, y los asientos no son baratos.

Los fanáticos que se inscriban deben comprar un mínimo de dos boletos por un total de $58,840 dólares para el juego en el Lusail Stadium a celebrarse en diciembre de 2022.

Los aficionados que adquieren boletos de hospitalidad tiene un espacio especial cerca de la cancha y reciben una comida de cuatro platillos, que incluye refrescos, cócteles sin alcohol, cócteles, champán, licores, vinos y cerveza.

El servicio está disponible antes del inicio del partido, durante el descanso y después de los partidos.

Hospitality tickets for the FIFA 2022 World Cup in #Qatar are due to go on sale tomorrow, with the company appointed to oversee sales targeting record numbershttps://t.co/9H7PEmhlBm @FIFAWorldCup #qatar2022 @FIFAcom @dodo938

— insidethegames (@insidethegames) January 31, 2021