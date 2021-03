Centro de detención en Pennsylvania deja en libertad a familias de inmigrantes

Todas las familias de inmigrantes indocumentados procedentes de América Central y América del Sur que habían permanecido en un centro de detención de Pennsylvania, en algunos casos por más de un año, han quedado en libertad.

“Me complace informar que todas las familias en el centro de detención de Berks han sido liberadas. Este es un paso muy demorado en darle justicia a las familias migrantes y vulnerables, incluidos los niños”, dijo este lunes en su cuenta Twitter el senador demócrata Bob Casey.

I am pleased that all the families held on the Berks detention facility have been released. This is a long overdue step to deliver justice to vulnerable migrant families, including children. https://t.co/4HqSWbU830

— Senator Bob Casey (@SenBobCasey) February 28, 2021