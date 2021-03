VIDEO: Los fuertes Vientos de Santa Ana tumbaron enorme árbol que casi aplastó a los dueños de una casa en California

Los fuertes Vientos de Santa Ana estuvieron presentes este fin de semana en el sur de California y como siempre se hicieron sentir de forma aterradora, pero aunque en esta ocasión no inició ningún incendio, casi hace que un enorme árbol aplastara una casa.

Un video de la cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que un enorme árbol de más de 10 metros cayó repentinamente en el patio de la casa segundos después de que el hombre y la mujer caminaran por la parte frontal del jardín.

Look at this huge tree that fell in Santa Ana today pic.twitter.com/lketLBlKZQ

La pareja estaba afuera de la vivienda recogiendo una cosas para que no se volaran con el viento justo cuando el árbol se vino abajo.

Los hechos ocurrieron el domingo en North Lowell Street de la ciudad de Santa Ana. luego de que se presentaran vientos de más de 35 millas por hora.

Here is a list of peak wind speeds over the past 24 hours. #SantaAnaWinds will continue through Sunday, strongest over LA and Ventura Counties. #CAwx #LAwind https://t.co/aRZRExyBkL pic.twitter.com/z0qLiGVviN

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 27, 2021