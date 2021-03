Crean minicasas para personas sintecho en California

Este 2021 comenzó con una buena noticia para algunas personas que realmente necesitaban un buen incentivo.

Información publicada por Yahoo! Finance dio a conocer que el estudio Lehrer Architects, en colaboración con la Oficina de Ingeniería de Los Ángeles, Estados Unidos, ha creado un proyecto con el que buscan poner solución al problema de las personas sin hogar en esta ciudad.

.@LehrerArchLA built a tiny home subdivision on an empty parking lot in 3 months! 40 homes!

-In 2022, we will bring projects like this to the City of Atlanta!

-In 2022, we will end the homelessness crisis in the City.

-In 2022, #HousingForAll

Help and real solutions are otw! pic.twitter.com/sBv7Tz9xNw

