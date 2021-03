Marysol Sosa desmiente a Sarita Sosa, quien asegura que José José no tenía atención médica en México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras la muerte de José José en septiembre de 2019, se han dado a conocer una serie de conflictos entre sus hijos mayores, Marysol y José Joel, con su media hermana Sara Sosa, quien actualmente radica en Miami. Y aunque la guerra de declaraciones parecía haber terminado, este fin de semana la hija menor del intérprete concedió una entrevista para el programa ‘Primer Impacto’ de la cadena Univisión, en donde encendió las alarmas al revelar su versión de las interrogantes que tienen sus hermanos.

Y es que, durante la entrevista, la hija de Sara Salazar aseguró que decidió llevarse a su padre a Miami en febrero de 2018 debido a que en México no estaba bien atendido y no le brindaban la atención médica que necesitaba.

“No estaba bien, esa es la realidad. Él no estaba bien, él necesitaba atención médica y no la tenía. Estaba muy bajo de peso. Es que son mil cosas, igual no sé si sea el momento correcto de hablar de eso, ni sé si debo de hablar de eso porque son cosas que pasan y no quiero ser la persona que esté apuntando dedos o esté creando más caos”, señaló.

Ante esto, Marysol Sosa, hija mayor del “Príncipe de la Canción” apareció en diferentes medios de comunicación mexicanos para desmentir tajantemente la versión de Sarita, asegurando que ella estaba enterada del tratamiento que llevaba su padre en el Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México, así como de la notable mejoría que presentó luego de ser sometido a una cirugía para retirarle el tumor que le originó el cáncer.

“Mi padre se fue (a Miami) el 6 de febrero y el 5 de febrero de 2018 el médico que operó a mi papá, que le llevó su caso, que lo sanó del cáncer porque literal le retiró el tumor y el órgano. Un día antes de irse a Miami llegó a ver a mi padre, le dijo: ‘señor todo va muy bien en dos meses usted hace de su vida lo que usted quiera’. Todavía amablemente le pregunta a Sara: ‘Oye tienes alguna duda, necesitas algo más’. La niña tuvo a bien no decir nada. Yo no entiendo como ahora ella sale a decir eso”, destacó en entrevista para el programa ‘Hoy’.

También se dio a conocer que la primera persona en negar el tratamiento fue la misma Sara, así lo recordó Laura Núñez, quien se desempeñó como asistente del cantante desde el año 2000 hasta poco antes de su muerte.

“Me da mucha tristeza esta declaración de Sara puesto que la primera que le negó el tratamiento a su papá fue ella. La primera vez que nos dicen que tenía cáncer y que debía iniciar las quimioterapias, José le llama y le dice deposítame porque tengo que iniciar mi tratamiento y le dice que no porque descompleto el enganche de mi casa“, reveló

Contrario a las declaraciones de Sarita, Núñez confirmó que el intérprete de “El Triste” vivía en un departamento perfectamente acondicionado que le puso la disquera, el cual está ubicado en una de las mejores colonias de la Ciudad de México, así como la mejor habitación del hospital en el que era atendido.

“Ella nunca vino a nutrición, ella nada más vino por su papá cuando ya empezaban a depositar lo de la bioserie, once meses atrás nunca vino a ver en qué condiciones estaba su papá”, recordó.

Asimismo, Sarita negó que su padre haya permanecido desaparecido como aseguran sus hermanos, y que todo se trató de un descanso como el que toma cualquier artista.