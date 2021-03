Padre de Matías Almeyda fallece por COVID-19 y el mundo del fútbol reacciona

Este martes falleció a los 78 años de edad Óscar Almeyda, el padre de Matías Almeyda, extécnico de Chivas y ahora DT de San Jose Earthquakes en la MLS, por lo que diversos clubes, futbolistas, medios deportivos y ligas del mundo le enviaron mensajes de apoyo en estos momentos tan difíciles.

Las Chivas de Guadalajara, el equipo con el que ganó 5 títulos fue el primero en reaccionar, pero no fue el único, ya que también su club actual le dedicó un mensaje.

The San Jose Earthquakes are deeply saddened to hear of the passing of Matías Almeyda’s father, Oscar, and extend heartfelt condolences to the entire Almeyda family during this difficult time. pic.twitter.com/ivZ9j7CHco

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) March 2, 2021