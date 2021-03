Gobernador de Arizona ordena reabrir escuelas para educación en persona

El gobernador de Arizona Doug Ducey ordenó que todas las escuelas deben volver al aprendizaje en persona este mes, diciendo que “los estudiantes deben regresar al aula”.

La medida se produce aproximadamente un año después de que las escuelas inicialmente cerraran las clases presenciales para ayudar a limitar la propagación del COVID-19.

Desde entonces, las decisiones sobre cuándo y cómo reabrir escuelas en Arizona se han dejado en gran parte en manos de los distritos locales.

Ducey emitió una orden ejecutiva el miércoles que pide que todas las escuelas vuelvan a abrir el aprendizaje en persona antes del 15 de marzo o después de las vacaciones de primavera, reportó azcentral.com.

Today, I’m issuing a new Executive Order. It requires public schools to get back to teacher-led, in-person instruction by March 15, or after Spring Break. 5/

— Doug Ducey (@dougducey) March 3, 2021