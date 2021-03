Miguel Herrera no presta importancia a la versión de Giovani dos Santos: “Si le molesta ni modo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los dimes y diretes entre Miguel Herrera y Giovani dos Santos no pararon el día de ayer, comenzando con la versión del director técnico sobre lo que pasó en el partido de México vs. Holanda en el Mundial de Brasil, donde supuestamente Gio pidió su cambio.

Posteriormente, el jugador del América salió a desmentir lo dicho por el ‘Piojo’ y… ¿A quién creerle? En lo que decidimos, Herrera es claro sobre lo que piensa y es firme en su versión de los hechos.

“Nunca he tenido ninguna diferencia con ‘Gio’, sin embargo, si le molesta ni modo, es lo que uno piensa. No voy a dejar de hablar con él, no voy a dejar de estar pendiente de cómo anda. Es un jugador que me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico“, dijo el DT en entrevista con TUDN.

“Simplemente él pidió su cambio y se acabó. Cada quien su idea, él sabe perfectamente bien lo que pasó en el Mundial, ahí se quedó. Hubiéramos querido avanzar más. Cuando se tomó el refresco de los 25 minutos para los jugadores, ahí fue donde platicamos con él y ahí fue donde él manifestó el calor en los pies y hasta ahí”, reafirmó Miguel Herrera.

Pese a todo, el controversial técnico apoya a Gio y lo defiende, pues considera que las lesiones no lo dejaron mostrar su mejor nivel en el Club América.

“Tuvo un Mundial extraordinario, le anularon goles legítimos y en el América, cuando mejor momento atravesaba, vino una lesión muy fuerte y no pudo tomar el nivel que ha demostrado”.

