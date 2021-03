Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba presupuesto para una segunda ronda de ayuda económica para la renta

El martes el Concejo Municipal de Los Ángeles votó y aprobó por unanimidad los fondos para financiar una segunda ronda del Programa de Ayuda para Inquilinos de Emergencia por COVID-19 de la ciudad que buscará brindar asistencia económica a unas 64,000 familias angelinas, de acuerdo con las autoridades.

De acuerdo a la presidente del Concejo Municipal, concejal Nury Martínez, de los $259 millones de dólares que recibirá la ciudad de Los Ángeles proveniente de fondos estatales y federales, se destinarán $235 millones de dólares para el programa de asistencia de alquiler, mientras que otros $3 millones se destinaran a la defensa legal contra el desalojo.

Last year we created the largest #RentersRelief Program of any city in the nation. This year our program will have over 2.5x the funding and help approximately 64,000 families clear their past due rent. Please stay turned for details on our application process coming soon. pic.twitter.com/VVqcGdm3KK

