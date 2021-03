“¿Qué más tienes que demostrar?”: Tom Brady revela que Gisele Bundchen le pidió que se retirara

El jugador de fútbol americano Tom Brady puede presumir, desde el pasado mes de febrero, de ser la persona o equipo que acumula más campeonatos de la NFL en toda la historia de este deporte, nada menos que siete. Sin embargo, en su última entrevista, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, de 43 años, ha querido restar algo de magia a ese idílico beso que compartió con su esposa, la modelo Gisele Bundchen, al término del último Super Bowl, ya que llevaba aparejado un contundente mensaje de la modelo para que el californiano empiece a pensar ya en su retirada profesional.

“¿Qué más tienes que demostrar?”, le susurró la brasileña al oído después de que las cámaras captaran el citado beso y las sonrisas que se dedicaron el uno al otro a modo de celebración tras un encuentro francamente inmejorable. “Justo cuando le di el abrazo, Gisele me dijo eso al oído. Yo me limité a seguir abrazándola mientras pensaba en cómo cambiar de tema”, ha revelado en conversación con el humorista James Corden.

Tom Brady Says Gisele Tried to Get Him to Retire Immediately After His Latest Super Bowl Win @EgotasticSports https://t.co/8TdXYNgmvz

— Egotastic! (@egotastic) March 4, 2021