Un muerto y 44 vagones descarrilados en California por dos accidentes de la empresa de trenes BNSF

Un trabajador ferroviario murió aplastado por dos trenes que chocaron en un incidente ocurrido la mañana del miércoles en La Mirada, en el área de Los Ángeles.

La tragedia ocurrió alrededor de las 12:30 am en la central de tránsito de Burlington Northern Santa Fe (BNSF), el gigante del transporte ferroviario en Estados Unidos. La Mirada se encuentra en el límite de los condados Los Ángeles y Orange.

El trabajador, quien no había sido identificado, fue declarado muerto en la escena. Tenía alrededor de 40 años de edad.

Fatality Train Incident-12:27AM #OCFA received a call that a victim was trapped beneath a train. FF’s arrived on scene and found that 2 trains had converged crushing the deceased victim between them. FF’s quickly worked with law enforcement to secure the scene. pic.twitter.com/3zeARHmQpy

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) March 3, 2021