Cómo será Starbase, la ciudad que Elon Musk quiere construir en Texas

Elon Musk ha demostrado que no hay imposibles para él y una muestra es su proyecto personal de crear una ciudad muy a su estilo en Texas. Llevará por nombre Starbase y acogerá las instalaciones de SpaceX, Telsa y Starlink.

Musk dio a conocer que su ciudad ocupará un área “mucho más grande” que Boca Chica, el lugar donde se encuentra el sitio de lanzamiento de SpaceX y donde su empresa está construyendo el cohete Starship.

Algunos de los rasgos que caracterizarán a la nueva metrópoli son que será amigable con los perros y que estará regida por “el Doge”, lo que podría significar que usaría por divisa el Dogecoin, la criptomoneda que Musk ha respaldado desde hace un tiempo.

En diciembre pasado Elon Musk se mudó de California a Texas y trascendió que remató todas sus propiedades en Los Ángeles para financiar nuevos proyectos de gran envergadura.

From thence to Mars,

And hence the Stars.

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021