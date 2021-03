Es oficial: California permitirá aficionados en estadios para el Opening Day de la MLB

Hace tan solo unos días el Gobernador del estado, Gavin Newsom, anunció la posibilidad de tener gente de vuelta en los parques de pelota; este viernes se han levantado algunas restricciones por el COVID-19 en los lugares de entretenimiento y deportes al aire libre, despejando el camino para que los aficionados asistan a los juegos del Opening Day de las Grandes Ligas.

Las reglas entran en vigor el 1 de abril, pero sólo se aplican a las personas que viven en California, ya que los funcionarios de salud pública intentan limitar ese tipo de contactos mientras continúan administrando las vacunas contra el COVID-19.

De acuerdo al LA Times, los San Diego Padres, Los Ángeles Angels y Oakland Athletics anunciaron que tendrán aficionados en las gradas para el primer juego de la temporada el 1 de abril. Mientras que los Dodgers y los San Francisco Giants comienzan sus temporadas como visitantes y dijeron que anunciarían sus planes más tarde, pero en su caso podrían comenzar con tan solo 100 aficionados en sus parques.

I asked Gov. Newsom when fans might be able to attend MLB games in California.

He used the words “opening day” in his answer.https://t.co/I3YgRlc7N2

— Bill Shaikin (@BillShaikin) March 3, 2021