Mira a Zlatan Ibrahimovic cantando muy desentonado en el Festival de San Remo

Zlatan Ibrahimovic mostró sus pocos dotes como cantante en el Festival de la Canción de San Remo 2021. Pero antes de desentonar, el jugador llegó al evento en una moto prestada por un fan.

El delantero del AC Milan se dirigía al Festival cuando un accidente provocó que se quedara atascado en el tráfico durante unas tres horas.

Con la amenaza de perderse su dueto con el técnico de Bolonia, Sinisa Mihajlovic, el hombre de 39 años decidió salir del vehículo y pedirle a un amable samaritano que lo llevara hasta allí.

Zlatan picked up a ride from a Milan fan on a motorcycle after being stuck in traffic going to Sanremo 😂 pic.twitter.com/bDpTBVv6IA

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 4, 2021