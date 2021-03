Publican crudo video de hispano que murió en 2017 bajo custodia policial en Fresno

Los últimos minutos de vida de Joseph Pérez, un hombre de 41 años que murió en 2017 bajo custodia policial en Fresno, California, han salido a la luz pública en un video.

En la grabación de la cámara corporal de un oficial se ve la manera en que el hombre, quien había estado actuando de manera errática pero sin atacar a nadie, es sujetado boca abajo contra el suelo por varios minutos y se le escucha decir frente a oficiales de la Policía y del Sheriff de Fresno: “No puedo respirar”.

El video, visto por muchos como un caso de brutalidad policial, fue publicado apenas este viernes por orden de una corte. Familiares y abogados de la víctima cuestionaron la actuación de los oficiales y de los paramédicos. Especialmente perturbador resulta cuando un paramédico le pide a un oficial sentarse sobre una tabla que estaba siendo amarrada a la espalda de Pérez.

El incidente ocurrió el 10 de mayo de 2017 luego de que Pérez fue reportado por comportamiento errático mientras caminaba por las calles Palm y Santa Fe en Fresno. Cuando el hombre no quiso cooperar con los agentes de Policía, éstos lo pusieron sobre el suelo y luego llamaron a una ambulancia con la intención de ayudarle.

En el video se puede escuchar que los policías continuamente le piden a Pérez que se relaje y que respire, sin embargo, no se les ve actuar con agilidad ni certeza luego de que él deja de hablar; por el contrario, los oficiales continúan atándolo a la tabla color azul antes de voltearlo. Pérez ya no recuperó el conocimiento y fue declarado muerto en un hospital.

Joseph Perez died while being detained by Fresno Police and American Ambulance in 2017. Body camera footage from that incident was just released today. Perez’s family and lawyers are suing FPD and American Ambulance, calling the incident a homicide. FPD calls it a tragic accident pic.twitter.com/4HDI3RgGzM

— Marie Edinger KMPH (@MarieEdinger) March 5, 2021