Roger Martínez está feliz en el América de Solari y prefiere quedarse en México que regresar a Europa

El atacante del Club América, Roger Martínez, manifestó que se encuentra contento en esta nueva etapa de su carrera, en la que se siente útil para el equipo y dijo que prefiere quedarse en Coapa antes que volver a Europa.

El jugador que llegó a la Liga MX en el 2018, procedente del Villarreal, pasó por momentos muy oscuros, cuando no era considerado por el exentrenador del equipo, Miguel Herrera, y no tenía muchos minutos de juego.

Ahora la situación es diferente, ya que con Santiago Solari, el nuevo DT ha sido considerado para entrar al campo y él ha respondido a esa confianza con dos goles en 268 minutos.

“Cualquier futbolista estaría feliz aquí y me siento muy bien. Sinceramente tengo mi cabeza acá y trato de ayudar a mis compañeros y equipo, porque es lo que uno quiere como futbolista”, expresó el colombiano en conferencia de prensa previa al juego que su equipo disputará contra León.

“Cuando se cambia un cuerpo técnico hay oportunidades para todos los jugadores; lo toman con la posibilidad de tener una nueva oportunidad. La exigencia de la competencia interna, entrenamientos y partidos es lo que necesita este club. Necesitamos exigencia y concentrados al cien los que juegan y no, pero deben estarlo, porque en cualquier momento pueden entrar y eso se ve reflejado en los partidos”, agregó.

Finalmente, comentó que, por ahora, no está dentro de sus planes volver al Viejo Continente, tal y como se rumoró antes de que el “Piojo” fuera cesado de su puesto con los azulcrema.

“No tengo la cabeza en eso (regresar a Europa). Yo siempre he estado contento en este club y se dijeron muchas cosas que no son ciertas, porque nunca dije que estaba mal o que me quería ir. Siempre he estado contento en América y es el club más grande de México. Más adelante se verá que pasa, pero mi cabeza está acá y quiero pasar grandes cosas con América”, acotó.

“Siempre pensé en trabajar, esforzarme y sabía que en cualquier momento iba a llegar la oportunidad y gracias a Dios ahora se da y cada vez que entro intento ayudar y estoy contento. Tengo minutos, juego y eso es lo que cualquier futbolista quiere”, concluyó.