Hombre acusado de matar a su esposa colombiana en el jardín de su casa

Roberto Colón, de 66 años y residente en Boynton Beach, ha sido arrestado y acusado de asesinato en primer grado. También enfrenta dos cargos de posesión de marihuana, de acuerdo a los documentos oficiales de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach.

El caso dio un giro de 180 grados después de que el hombre hubiera aparecido en televisión hablando sobre el caso de su esposa, aunque él se excusó diciendo que no podía salir de su casa porque tenía que cuidar a su madre enferma de Alzheimer.

Las autoridades, durante la investigación, encontraron que el cuerpo sin vida estaba enterrada en el jardín de la casa del hombre.

Mary Stella Gómez-Mullet, de 45 años, fue reportada como desaparecida el 20 de febrero. Según una declaración jurada, una amiga le dijo a la policía que escuchó por última vez a Gómez-Mullet durante una llamada telefónica el 18 de febrero cuando llegó a la casa de Colón en Boynton Beach.

Una preocupante llamada

La amiga dijo que había escuchado unos gritos en el que ella decía: “¡No, no, no, Roberto!” antes de que terminara la llamada. Ella intentó volver a marcar, pero la llamada iba directamente al correo de voz, de acuerdo a los documentos de la policía.

We can confirm the discovery of human remains at 152 S.E. 28th Court today. We are conducting a forensic investigation to determine the person’s identity. 1/2 pic.twitter.com/nbZYaDhaxx — bbpd (@BBPD) March 6, 2021

La policía de Boynton Beach anunció por primera vez la desaparición de Gómez-Mullet a través de las redes sociales el 25 de febrero. La portavoz de la policía, Stephanie Slater, dijo el viernes por la noche que se encontraron restos humanos en una casa en la parte sureste de la ciudad.

El acusado dijo que se casó por papeles

Según los registros judiciales del condado de Palm Beach, ambos habían contraído matrimonio en enero. De acuerdo al informe de la policía, Colón se había casado con la víctima para que ella pudiera obtener la ciudadanía estadounidense.

A cambio, Mullet-Gómez cuidaría de la madre de Colón, que padecía demencia.

#MISSINGPerson: Mary Stella Gomez Mullet, 45, missing since Feb. 18; @bbpd actively following up on info about her disappearance. 📱561-732-8116 or @CrimeStoppersPB 800-458-TIPS w/info. You can remain anonymous. pic.twitter.com/V83nGF0NxV — bbpd (@BBPD) February 25, 2021

El acusado admitió a las autoridades que había tenido una discusión con su esposa el 20 de febrero y a raíz de eso decidió despedirla, acusándola de defraudar a su madre con miles de dólares. Él dijo que se fue a una cita médica y que cuando regresó, la mujer ya no estaba en el hogar.

La policía registró la casa de Colón el 26 de febrero y encontró manchas de sangre en la puerta principal, en el garaje y en su taller. Cuando se le preguntó el por qué de la sangre, él solo se limitó a instar a los agentes a que encontraran el cuerpo. Al terminar el registro, él afirmó: “Bueno, al menos no encontraste un cuerpo en mi casa”.

“Our heartfelt condolences are with Mary’s family and loved ones,” @BBPDPoliceChief Michael G. Gregory said. “We remain dedicated to this ongoing investigation and bringing justice to her family.” — bbpd (@BBPD) March 6, 2021

Tras recibir una pista, los detectives regresaron a la casa de Colón para realizar un registro en su patio trasero. Las huellas dactilares confirmaron que el cuerpo era de Gómez-Mullet.

La investigación sigue en curso, según confirmó la policía. El hombre está en la cárcel sin opción a fianza a la espera de la celebración de un juicio.