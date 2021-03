Esta fue la última felicitación que mandó “Cepillín” desde el hospital antes de ser intubado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como “Cepillín“, falleció este lunes 8 de marzo a los 75 años de edad en un hospital ubicado en el Estado de México.

“Cepillín” dedicó su vida a dar felicidad a chicos y grandes durante varias generaciones, por lo que aún en sus últimos días de vida, el famoso payasito mexicano envió una dedicatoria de cumpleaños desde el hospital.

El afortunado en recibir la última felicitación con la clásica letra de las mañanitas que él cantaba, es Manuel Razo, quien aseguró era como su nieto, razón suficiente para recibir unas palabras desde el hospital.

En el video que circula en redes sociales y que originalmente fue compartido en Twitter por el portal Puebla321, se puede ver a la estrella del circo y la televisión con bata, acostado en su cama del hospital, portando una gorra roja con el sello de su icónico personaje. La grabación de poco menos de un minuto, según se ha dado a conocer, fue realizada poco antes de que fuera intubado.

“¿Cuántos cumples? Uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, ocho pinocho, a lo mejor son nueve o diez, 20, 30, 40, no no creo que cumpla tantos. Manuel Razo hoy cumple años y yo lo felicito, así como me ven en bata, así como me ven aquí desde el hospital no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, bueno no, casi mi nieto, felicito a Manuel Razo. Gracias por tu amistad, te quiero mucho y gracias a Dios“, se escucha decir al Ricardo González.

😷🦠🎥 Este fue el último video de #Cepillín antes de ser intubado por insuficiencia cardíaca y neumonía. pic.twitter.com/e0hMVGK4HY — Puebla 321 (@puebla_321) March 8, 2021

Ricardo González Jr. informó que durante la cirugía realizada a su papá el pasado 28 de febrero le detectaron cáncer en la columna vertebral, lo que provocó que fuera ingresado a terapia intensiva, donde más tarde presento otros problemas como insuficiencia cardiaca y fue intubado por complicaciones respiratorias.