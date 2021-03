Ninel Conde reacciona a polémicos audios en los que Larry Ramos admite que cometió fraude

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días, salieron a la luz los audios de una conversación grabada por Cynthia Velarde y Guillermo Carvajal, dos de los defraudados por Larry Ramos, en los que supuestamente este admite que cometió millonarios fraudes y propone mentir nuevamente para seguir ganando dinero.

Es por ello que el diseñador mexicano Gustavo Matta, revela cuál ha sido la reacción de Ninel Conde, con quien ha tenido la oportunidad de hablar al respecto ya que es una de sus mejores amigas.

“Sí se escucha en los audios (la voz de Larry Ramos), aunque ella cree que nos son de verdad, que no son ciertos. Todo es mentira y ella tiene otros datos. Ella no cree que eso es verdad“, confesó durante una entrevista con el programa De Primera Mano.

Debido a que en las grabaciones el colombiano llama socia a Conde, el diseñador considera que no hay posibilidades que su amiga esté involucrada con dichos fraudes, pues confía en que es una mujer muy inteligente: “Yo creo que Ninel si hubiera hecho algún movimiento o hubiera decidido hacer algo se hubiera protegido. Ella es una mujer inteligente, ya en ese sentido ella guarda su dinero, lo cuida. No creo que en algún momento vaya a estar involucrada de alguna manera con su esposo“, explicó.

A diferencia de otras parejas de Ninel, Gustavo Matta negó rotundamente que tenga una amistad con Ramos, de quien aseguró desconoce completamente quién es y de dónde viene.

“No, no es mi amigo, para nada, tengo cero contacto con él. No tengo ni su teléfono, no sé quién es, de donde viene, no sé nada. Ninel me lo presentó como su esposo, pero no es mi amigo como lo es Juan Cepeda“, agregó.

Finalmente, el mexicano quien ha trabajado de la mano de otras celebridades como Thalía, Paulina Rubio, Aracely Arámbula y Lucía Méndez, aseguró que “El Bombón Asesino” está completamente enamorada de su actual esposo, motivo que la ha llevado a cometer algunas locuras.

“Está muy contenta, dice que lo ama profundamente y a veces el amor nos hace cometer locuras“, señaló.