Entre lágrimas, Camila Fernández recuerda que estuvo en riesgo de perder a su bebé: “No dejaba de sangrar”

Camila Fernández narró entre lágrimas la dolorosa experiencia que vivió durante los primeros meses de embarazo, en los que estuvo en riesgo de perder a la bebé que nacerá el próximo mes de abril.

En entrevista para el programa Ventaneando, la hija de Alejandro Fernández recordó los fuertes dolores que experimentó durante las primeras semanas de gestación que pusieron en riesgo la vida de su primogénita.

“De la nada empecé a sangrar muchísimo al rojo vivo, fue desprendimiento de placenta, fueron unos dolores que me estaban dando como contracciones muy tempranas por las piedras en la vesícula, tenía la placenta baja y tú no sabes, te agarran en ceros. Te llegan este tipo de cosas y no sabes si lo estás haciendo bien. Es tratar de buscar esperanza y tratar de tener buena actitud”, explicó la cantante.

La amenaza de aborto se prolongó por varios días, los cuales se convirtieron en semanas de angustia para ella y toda la familia: “Me tocaba llorar todos los días porque no dejaba de sangrar, y sangré mucho tiempo y no me daban solución“.

Cuando finalmente dejó de sangrar, la futura mamá celebró que su primogénita haya logrado aferrarse a la vida, razón por la cual llevará el nombre de Cayetana, que significa fuerte como piedra y protectora.

“No sabía ya ni qué pensar, pero sé que mi niña fue muy luchona y se agarró de la vida, y aquí estamos ya mucho mejor. Me daban de límite siete días, dejaba de sangrar dos o tres y decía: ‘bueno a lo mejor ya voy a dejar de sangrar’ y volvía a sangrar. Era algo súper triste, algo que sentía que no iba a acabar nunca. Pero cuando pasaron esos siete gloriosos días de no haber sangrado, sí grité de la emoción y no me quise alegrar de más porque no sabía si ya había salido del peligro”, agregó.

En los momentos más difíciles, uno de los más grandes apoyos que tuvo fue su madre, América Guinart, quien se mantuvo a su lado en búsqueda de un milagro, al igual que su esposo, Francisco Barba:

“Me encomendé a la Virgen también, hacía todo para que yo pudiera salir del peligro también. Ahí nos ves a mi esposo y a mí, estábamos rezando todos los días, pidiendo un milagro y se nos cumplió.”

Quien tampoco la dejó sola fue su famoso padre, quien al principio no creía que se convertiría en abuelo, pero que con el paso de los meses logró aceptar la feliz noticia.

“Me abrazó, me dijo que él la iba a malcriar, y ahorita es el abuelo más feliz del mundo“, señaló.