Adamari López sorprende con esta combinación: una falda verde, junto a una camisa amarilla

Adamari López no solo está bajando de peso, sino que además está atreviéndose a lucir distintos conjuntos y ahora incluso con colores claros, tanto en la parte baja del cuerpo como en la alta. Con esta combinación de colores: amarillo y verde, ambos claros, no cabe duda que la puertorriqueña quiere que la miren y esta vez no está escondiendo sus curvas, al contrario, las presume y lo hace bien.

Otro perfecto detalle en esta combinación son los zapatos de tacón. Las sandalias además de delicadas combinan a la perfección con el verde de su minifalda. Otro acierto en este look de Adamari López está en el cabello. Gracias a que la camisa amarilla tiene los hombros al desnudo, es totalmente correcto que el cabello de ésta vaya completamente de lado, dejando uno de sus hombros a la vista.

No cabe duda de que Adamari López está viviendo un verdadero éxito de imagen en el nuevo programa de Telemundo, Hoy Día, aún cuando éste no posea los niveles de rating que lo hagan verdaderamente competir con Despierta América, de Univision.

Hay que señalar que el colorido look de Adamari fue el que ésta llevó para iniciar la semana. En este martes la puertorriqueña apareció con un vestido rosa pálido con detalles en blanco. El cierre del cuello, no suele favorecerla, pero gracias a que en esta ocasión llevó el cabello recogido en una cola, éste no la hace ver mal.