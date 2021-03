Gracias a Joe Biden el perfil de Twitter de Chrissy Teigen se convirtió en un ‘infierno’ 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La modelo Chrissy Teigen ha optado finalmente por dar explicaciones sobre ese cambio de opinión, aparentemente repentino, que experimentó hace unos días a cuenta del hecho de que Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, se había animado a seguir su cuenta de Twitter poco después de la inauguración presidencial. Hay que señalar que la maniquí, esposa de John Legend, fue la única celebridad en recibir semejante gesto del nuevo comandante en jefe.

En su conversación de esta semana con el presentador Jimmy Fallon, la también estrella televisiva ha revelado que su perfil de la plataforma acabó convirtiéndose en una especie de “infierno” desde que Biden presionara el botón de ‘seguir’, ya que a partir de ese momento una horda de “gente extraña” comenzó a vigilar sus movimientos en la red y a dirigirse a ella en un tono no precisamente elogioso. “Fue demasiado”, ha asegurado en su entrevista.

“En el momento en que me di cuenta de que me estaba siguiendo, me dije: ‘Oh, mier**’. Creía que me iba a imponer demasiada presión tener al presidente leyendo mis ‘tuits’. Sé que [Joe Biden] no es como Trump, que utiliza Twitter activamente y está siempre pendiente de todo, y reconozco que después me pareció algo genial. Siempre se me ha eclipsado o ignorado, y esto me pareció un triunfo hasta que fue demasiado”, ha reflexionado en su charla.

Desde que el presidente escuchó su súplica y dejó de seguirla en Twitter, la vida ha mejorado sustancialmente para la extrovertida presentadora. “La vida es mucho mejor ahora. Creo que cuando estás en una lista como en la que yo he estado, un montón de gente extraña que no te conoce de nada aparece en tu cuenta. Y se preguntan que ‘quién es esta chica’ y cosas así. Fue un infierno en la tierra, la verdad”, ha indicado.