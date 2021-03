Con pantalones rotos en el trasero ha posado Jailyne Ojeda, dándole a la cámara toda su espalda 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jailyne Ojeda apareció en Instagram luciendo un atuendo de Fashion Nova. El top es transparente y expone su ropa interior. Mientras que el pantalón es un jeans que está roto, desde la parte baja de su trasero. La piel de sus íntimas curvas se pudo ver gracias a esta coqueta fotografía.

Los seguidores de esta modelo y empresaria han destacado que gracias a este atuendo y sus poses, ya que la publicación consta de tres fotos, Jailyne Ojeda se ve realmente “hot”. Para el cierre de esta nota, el post lleva ya más de 187 mil likes.

Por otra parte, hay que mencionar que Jailyne Ojeda también se manifestó en redes sociales para celebrar el día de la mujer, y con sus palabras ha destacado a la mujer que le ha enseñado todo lo que sabe y que además, es la responsable de su felicidad, su mamá.

Estas fueron algunas de sus palabras en la red social, dedicadas enteramente a su mamá y su familia:

“Feliz día internacional de la mujer, dedico este artículo a la mujer más trabajadora que conozco. Ella me enseñó a ser la mujer trabajadora independiente que soy hoy y me enseñó la moral que tengo hasta el día de hoy y me enseñó cómo es el amor real e incondicional al tener un hermoso matrimonio con mi papá, por eso mis estándares son tan altos”.

También expuso que: “Ella siempre tenía razón sobre mis amigos falsos, los puede detectar tan fácilmente. Es solo el instinto de una madre, ella siempre ha tomado todas mis fotos y videos y apoyaría mi sueño de ser modelo desde que era una niña”.

Recordó también sus días de estudio, cuando su mamá era la que la apoya, caminaba con ella y además la cuidaba muy de cerca: “Ella me recogía de la escuela cada vez que me suspendían por pelearme con chicas que simplemente se me acercaban y me atacaban por celos y también iba y peleaba por mí cuando los maestros me discriminaban y trataban de enviarme a casa porque mi uniforme me quedaba. yo era diferente al resto de las chicas, así que me consideraban una “distracción” y siempre me codificaban la vestimenta. Cuando no había nada malo con mi ropa, mi cuerpo recién se desarrolló”.