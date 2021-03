“No se merece toda la agresión”: Melenie Carmona defiende de las críticas a su mamá, Alicia Villareal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Melenie Carmona sale en defensa de su mamá, Alicia Villarreal quien ha sido blanco de fuertes ataques dentro de las redes sociales, en donde fue señalada de no apoyar a su hija en el abuso que sufrió en noviembre del 2016 por parte de un familiar, a quien denunció públicamente hace unos días.

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona retomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje en el que expresó el inmenso amor que siente por su madre, además de aclarar cuál fue el motivo que la llevó a compartir la dolorosa experiencia de acoso que sufrió hace cinco años.

“Me siento con la necesidad de aclarar porque mi mensaje anterior es meramente con el objetivo de apoyarnos como mujeres y alzar la voz sin temor y prejuicios. Ese es mi mensaje principal“, escribió junto a una fotografía en la que aparecen abrazadas madre e hija.

Asimismo, la joven de 22 años aclaró que siempre tuvo el apoyo de su mamá, quien estaba enterada de todo lo que le sucedía, por lo que nunca fue su intensión exponerla.

“Ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado, me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referentes a mi mamá y Cruz pues ese no era el objetivo de mi mensaje, porque de lo cual no tengo dudas es de su apoyo y amor incondicional hacia mí”, agregó.

Dentro del extenso mensaje, aprovechó para revelar cuales fueron sus motivos para no denunciar ante las autoridades el abuso del que fue objeto:

“Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía me entendió y me apoyó, decidió respetar mi decisión aunque hubo muchas veces que me insistió hablar y eso no la hace mala madre, como injustamente lo han estado diciendo”, recordó que fue Alicia Villarreal quien le insistió en que hablara con su padre, sin embargo ella decidió lo contrario:

“Ella solo apoyo mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona, porque sin duda es una gran madre, guerrera siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá, yo fui clara y concreta con lo que sucedió y compartí, de la historia hay más que no sentí la necesidad de contar, lo importante ya tuve el valor de decirlo”.

Ahora que decidió hablar y denunciar ante las autoridades con el apoyo de sus padres, la modelo aseguró se siente más fuerte, respaldada y empoderada para seguir apoyando a las mujeres, a quienes les pide no se queden calladas como ella lo hizo al principio: “Tengan el valor, yo las apoyo“.

Antes de finalizar, Melenie reveló que se sentía desconsolada y sola debido a que cuando algunos miembros de su familia se enteraron, la tacharon de mentirosa y no confiaron en ella, subrayando el apoyo que recibió en todo momento de Alicia Villarreal.