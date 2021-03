Arturo Carmona tomará acciones legales ante el abuso que sifrió su hija Melenie

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este lunes 8 de marzo, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, alzó la voz para denunciar públicamente el abuso que sufrió por parte de un familiar en 2016, como era de esperarse la confesión de la joven causó gran revuelo dentro de las redes sociales, en donde este martes su padre compartió un comunicado en el que afirma llegará hasta las últimas consecuencias ante las autoridades.

En la carta que fue compartida en sus redes sociales, Carmona habló por única ocasión al lamentable caso, del cual no estaba enterado, y que calificó como “triste”.

“Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija, Melenie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima, hemos tomado la decisión de hacer por única ocasión este comunicado“, se lee en el mensaje.

El actor agradeció el apoyo y cariño que recibió su hija luego de su revelación, y aseguró que, como familia, decidieron denunciar ante las autoridades:

“El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer, en consecuencia, hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes“, explicó el galán de telenovelas.

Arturo Carmona hizo énfasis en lo doloroso de la situación por lo que está decidido a llegar hasta las últimas con secuencias: “Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo, el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación. ¡Dios está con nosotros! Y mi familia muy agradecida con todos por su apoyo y comprensión”.

La primera reacción del artista fue expresada poco después de que la joven de 22 años denunciara en su cuenta de Instagram el abuso que sufrió, en donde sorprendido reveló que no tenía conocimiento de la dolorosa situación por la que había pasado su hija.

“Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo porque no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mí, y que esto no se queda así. Sé que lo compartes para dejar un mensaje, el de que ninguna más se quede callada, nunca más mi niña ¡NUNCA MÁS! Te veo en un rato más, aquí estoy ¡TE AMO!”, escribió en la sección de comentarios del posteo de Melenie.