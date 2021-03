¿Quién es Cathie Wood, la multimillonaria inversora conocida como la “anti-Warren Buffet”?

El sitio BBC News publicó que Cathie Wood es una respetada inversora que ha ganado prestigio en el mundo financiero, pero es hasta sus 65 años cuando ha tomado relevancia, mientras que Warren Buffet es una cara muy reconocida desde hace muchos años en diferentes ámbitos además de aparecer constantemente entre los mediáticos rankings que listan a los hombres más ricos del mundo.

Wood inició su carrera a principios de la década de 1980, pero fueron los excepcionales resultados de sus inversiones en 2020 los que la convirtieron en una figura del mundo financiero. Cinco de sus siete fondos de inversión cotizados generaron una ganancia promedio de 141% y tres de ellos se ubicaron entre los que mejores de EE. UU.

