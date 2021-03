“Tiene todo el derecho”: Marlene Favela sobre el nuevo romance de George Seely, padre de su hija

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ahora que George Seeley ha decidido retomar su vida sentimental, Marlene Favela revela cuál es su postura al respecto y si está dispuesta a permitir que su hija conviva en un futuro con la nueva pareja del originario de Australia.

Con la serenidad que caracteriza a la actriz, respondió a los medios de comunicación qué piensa de que el padre de su hija Bella ya tenga novia, e incluso la presuma en las redes sociales.

“Es un hombre completamente libre, tiene todo el derecho de rehacer su vida, no le veo ningún problema“, respondió la estrella de televisión a los periodistas que la esperaban a su salida de Televisa San Ángel.

Comprometida con la telenovela ‘La Desalmada’, que marcará su regreso a la actuación, y su faceta en la maternidad, la famosa confiesa que por el momento no está en sus planes darse una nueva oportunidad en el amor.

“Yo me la paso trabajando, cuidando a mi bebé, se me complica muchísimo (tener novio), además que, en este momento, en este proceso de mi vida si estoy cien por ciento dedicada a mi hija, o sea, si quiero que mi hija tenga toda mi atención, entonces ahorita no he pensado en eso y además esas cosas llegan, creo que este no es el momento”, aseguró Favela ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Además, confesó que estaría dispuesta a permitir que su hija conviva con la pareja de su padre, siempre y cuando cumpla con algunas condiciones:

“Si es la pareja de su papá por supuesto que puede convivir con ella, que sea una buena mujer, que quiera a mi hija, eso es lo que más le pido yo a la vida, que mi hija esté rodeada de amor, de la pareja de su papá, si en algún momento yo (tengo una pareja), no lo sé, porque ahorita digo que no, pero no lo sé, por supuesto que sí“, sentenció la protagonista de ‘Gata Salvaje’.

La actriz reiteró su compromiso como madre, por lo que siempre estará dedicada a buscar junto a George Seeley lo mejor para la pequeña Bella, quien nació en octubre de 2019.

“Es el papá de mi hija, vamos a tener, yo digo que somos socios en el proyecto más importante de nuestra vida, que es Bella, entonces siempre mi hija va a estar rodeada de amor, de armonía, de todo, porque yo quiero lo mejor para ella. Yo como mamá me pongo a pensar y digo: ‘mi hija tiene que sentirse feliz en todos los lugares, con todas las personas y en todos los aspectos de su vida’, y yo voy a trabajar para eso“, señaló la famosa.