Víctor González en ‘Mira Quién Baila’: “No va a ver el villano de la novela, sino al ser humano”

Ni como villano, ni como galán… A partir de este domingo a las 8/7 PM Centro por Univision, Víctor González será simplemente él con un deseo enorme de aprender a bailar en ‘Mira Quién Baila All Stars’, de mostrarse tal cuál es y de disfrutar esta nueva oportunidad de estar cerca de su hijo.

Sí, el actor mexicano divide su tiempo entre el trabajo en las novelas en México y estar con su hijo en Miami, donde reside. Por eso, esta invitación a ser una de las 8 celebridades de la cadena en participar del reality de baile fue como un sueño puesto en sus manos.

“Feliz de esta nueva experiencia que me saca de mi zona de confort, que me enseña cada día, se ha vuelto una adicción estar en la pista… El cansancio es ese cansancio delicioso”, nos asegura en una entrevista, vía zoom, en donde se nota su clara felicidad como si fuera un niño.

Por eso ante la invitación de Univision, de sumarse a este temporada 2021, Víctor ni lo dudó porque sabe que, además, en el futuro será una buena herramienta para su profesión:

“El volver a la tele en Estados Unidos me tiene muy ilusionado, la gente no va a ver el villano de la novela, sino al ser humano que está frustrado, porque no el sale algo, o que tiene hambre, que me vean como soy… No lo estoy haciendo como un actor que no sabe bailar y se aventó al programa, lo estoy haciendo porque quiero aprender a bailar y sentir lo que es esto, y aparte ya experimentándolo me hace ser más creativo incluso en mi propio trabajo, a contar, a estar metido en la música, a memorizar, y es el show, el escenario, hay cámaras, hay jueces”.

Pero, ¿le tendrá miedo a lo desconocido?

“Le tengo miedo a todos los bailes, pero al mismo tiempo tengo ganas de aprenderlos porque creo que todo me puede servir para el futuro, a demás tenemos con el mejor equipo, es muy padre ver a tanta gente con tanta hambre de trabajar, que no se cansa”, segura.

Es por ello que le pide al público una oportunidad y en especial les dice: “Que me apoye, que se emocione conmigo cada domingo, y que voten por mí”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA DE VÍCTOR GONZÁLEZ EN VIDEO: