VIDEO: ¿El mejor round de la historia? Revive el mítico primer asalto entre Marvin Hagler y Tommy Hearns

Marvin Hagler, una de las grandes leyendas del boxeo mundial murió este sábado a los 66 años de edad. El magnífico pugilista peso medio tuvo una brillante carrera y fue reconocido como uno de los mejores que ha pasado por la división de las 160 libras.

Una de las noches más recordadas de Hagler fue cuando se enfrentó a Thomas Hearns el 15 de abril de 1985 en el Caesars Palace de la Ciudad de Las Vegas; un pleito que fue considerado el mejor del año pero que tuvo un primer asalto simplemente mítico.

One of the best rounds in boxing history.

Marvin Hagler and Thomas Hearns in 1985. (🎥: @trboxing)

pic.twitter.com/QyHV5bXNX2

