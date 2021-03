La próxima ola de los SUV y las camionetas pickup eléctricas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hasta hace poco, la revolución de los vehículos eléctricos se limitaba principalmente a los sedán y hatchbacks pequeños, no a las camionetas y los SUV que tanto les gustan a los estadounidenses. Pero eso está cambiando a medida que los avances en la tecnología de las baterías hacen que sea más asequible instalar trenes motrices eléctricos en vehículos más pesados. “Con la potencia sin esfuerzo de los silenciosos y eficientes motores eléctricos, los vehículos eléctricos ya están empezando a dominar los mercados de autos deportivos y vehículos de lujo”, dice Jake Fisher, jefe de pruebas automovilísticas de Consumer Reports. “Los SUV y las camionetas son el siguiente paso lógico, ya que los vehículos eléctricos pueden reducir drásticamente el uso de gasolina a la vez que brindan el par de torsión y la potencia que los consumidores desean”.

Hay otros factores que también están despertando interés por los vehículos eléctricos. Varios estados están siguiendo el ejemplo de California al exigir que todos los vehículos estén libres de emisiones para 2035. Y General Motors dijo recientemente que aspira a dejar de producir vehículos de pasajeros con motor de gasolina para el mismo año. Otros fabricantes de automóviles podrían seguir el mismo ejemplo.

Aunque los vehículos eléctricos suelen ser más caros de entrada, las exenciones fiscales pueden reducir su costo. Y pueden ser más baratos a largo plazo, ahorrando no solo en combustible, sino también en reparaciones, ya que su mecánica más sencilla facilita su mantenimiento. Un análisis reciente de Consumer Reports reveló que, en general, un pequeño SUV de gasolina que rinde 24 mpg cuesta 18 centavos por milla para funcionar frente a los 8 centavos por milla de un vehículo eléctrico equivalente. Y el ahorro de electricidad podría ser aún mayor en el caso de las camionetas, ya que las versiones de gasolina suelen ser los modelos que más combustible consumen en la carretera.

Camionetas eléctricas

Las camionetas de la serie F de Ford han dominado las ventas de vehículos en los Estados Unidos durante décadas, seguidas de cerca por las grandes camionetas de Chevrolet y Ram. Los fabricantes de vehículos eléctricos se han dado cuenta. Ford está preparando una F-150 eléctrica, GM ha revivido su marca Hummer como vehículo eléctrico, y un puñado de nuevos fabricantes están listos para lanzar nuevas versiones de las poderosas camionetas que los compradores estadounidenses esperan. Pero antes de entusiasmarse demasiado con las afirmaciones sobre el par de torsión que hacen algunos fabricantes, es bueno comprender cómo llegan a esos números. Por ejemplo, el Hummer EV pickup viene con 11,500 lb.-ft. de torsión nominal en comparación con 1,075 lb.-ft. de torsión nominal del Ram 3500, una potente camioneta convencional. Pero esto se debe a que el par de torsión en una camioneta convencional se mide en el motor, no en las ruedas, como ocurre en muchos vehículos eléctricos. Medido en sus motores, el par de torsión del Hummer estaría más en línea con el de una camioneta con motor diésel. Por lo tanto, los propietarios de camionetas eléctricas pueden esperar una aceleración rápida y un remolque impresionante, pero no necesariamente más capacidad que con una camioneta convencional. Los detalles que se indican aquí son para modelos con precio inicial.

Ford F-150 EV

Precio inicial: Aún no está disponible

Alcance: Aún no está disponible

Potencia del motor: Aún no está disponible

Capacidad de remolque: Aún no está disponible

A la venta: Mediados de 2022

Ford mantiene en secreto muchos detalles sobre su camioneta totalmente eléctrica. No obstante, es razonable predecir la capacidad de remolque y el alcance que rivalizan con otras camionetas pickup.

GMC Hummer EV

Precio inicial: $79,995

Alcance: Unas 350 millas

Potencia del motor: 625 CV

Capacidad de remolque: Aún no está disponible

A la venta: Otoño de 2021

Vuelto a nacer como un vehículo eléctrico, el nuevo Hummer podría ser un divertido juguete todoterreno para los pocos que puedan pagarlo. Incluye, por ejemplo, una función de marcha de cangrejo que le ayuda a maniobrar a través de espacios estrechos en el camino.

Más información sobre el GMC Hummer.

Rivian R1T

Precio inicial: $67,500

Alcance: Hasta 300 millas

Potencia del motor: Más de 800 CV

Capacidad de remolque: Hasta 11,000 libras

A la venta: Reserva ahora con entregas en el verano

También dirigido a aventureros adinerados, el Rivian combina un aspecto futurista con destreza todoterreno. Vendrá como camioneta (R1T) y SUV (R1S).

Más información sobre el Rivian.

Tesla Cybertruck

Precio inicial: $39,900

Alcance: Más de 250 millas

Potencia del motor: Aún no está disponible

Capacidad de remolque: Más de 7,500 libras

A la venta: Finales de 2022

A algunos les encanta su aspecto angular, a otros no tanto. Pero en este momento, Cybertruck es sobre todo un concepto. Tesla aún no ha revelado su forma final lista para la venta.

Más información sobre el Tesla Cybertruck.

SUV eléctricos

Las camionetas pueden ser los vehículos individuales más vendidos en los Estados Unidos, pero los SUV compactos y medianos, con su amplio espacio y elevada altura, representan la mayor parte de las ventas totales. Cuando la presa de vehículos eléctricos finalmente se rompa, probablemente será el humilde crossover el que haga el trabajo. Modelos como el Toyota RAV4 y el Honda CR-V son ahora las camionetas familiares preferidas en los Estados Unidos, por lo que tiene sentido que los fabricantes interesados en vender vehículos eléctricos recurran a los SUV. El primer SUV eléctrico que tuvo un gran éxito fue el Tesla Modelo X, un modelo de lujo que está fuera del alcance de la mayoría de las personas, con un precio inicial de $89,990. La compañía también tiene un SUV menos costoso, el Modelo Y, desde $41,990. Pero hay opciones más asequibles en camino, ya que la mayoría de los principales fabricantes de automóviles lanzarán al menos un modelo en los próximos años. Y a medida que más personas compren los vehículos y disminuyan los costos de producción, se espera que los precios también bajen. Los detalles que siguen a continuación son para los modelos de precio inicial de cada vehículo.

Audi Q4 E-Tron

Precio inicial: Aún no está disponible

Alcance: Aún no está disponible

Potencia del motor: Aún no está disponible

Capacidad de la batería: Aún no está disponible

A la venta: Aún no está disponible

Construido sobre la misma plataforma de arquitectura modular de accionamiento eléctrico (MEB) que el Volkswagen ID.4, el Q4 E-Tron es un modelo de lujo que competirá con el Tesla Modelo Y. Es parte del impulso de Audi para que casi un tercio de los modelos que vende en los Estados Unidos estén electrificados en 2025.

Nissan Ariya

Precio inicial: Unos $40,000

Alcance: Hasta 300 millas

Potencia del motor: 214 CV

Capacidad de la batería: 65 kilovatios-hora

A la venta: Finales de 2021

Similar en tamaño al popular Nissan Rogue de gasolina, el Ariya vendrá en versiones con tracción delantera y tracción total. El modelo de precio inicial costará menos que un Tesla Modelo Y básico.

Más información sobre el Nissan Ariya.

Volkswagen ID.4

Precio inicial: $39,995

Alcance: 250 millas

Potencia del motor: 201 CV

Capacidad de la batería: 82 kilovatios-hora

A la venta: Disponible ahora

VW dice que el ID.4 será aproximadamente del tamaño de un SUV compacto Tiguan, pero con la conducción y el manejo de un Golf estándar, que se descontinuará en los Estados Unidos.

Más información sobre el Volkswagen ID.4.

Volvo XC40 Recharge

Precio inicial: $53,990

Alcance: 208 millas

Potencia del motor: 402 hp

Capacidad de la batería: 78 kilovatios-hora

A la venta: Disponible ahora

Volvo dice que la versión eléctrica de su SUV compacto de lujo, XC40, será el primero de su gama en obtener software de Android y actualizaciones inalámbricas.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de abril de 2021 de la revista Consumer Reports. Para obtener más información, consulta nuestra página de automóviles destacados de 2021.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.