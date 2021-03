Espantoso crimen: cuatro muertos dejó pelea familiar por cheque de estímulo que aún no ha llegado

Malik Halfacre fue detenido como sospechoso de haber herido a su pareja y matado a balazos a cuatro parientes de ella, incluyendo una niña, durante una discusión sobre el venidero cheque de estímulo de $1,400 dólares, en una casa de Indianápolis (Indiana).

Según los informes, Halfacre (25), un hombre desempleado, había comentado que quería la mitad del cheque de $1,400 que recibiría Jeanettrius Moore, la madre de su hija. Al día siguiente, el sábado, le disparó a Moore, quien resultó herida, y mató cuatro parientes más de ella: otra hija, su hermano, su madre y un primo.

“Quería algo del dinero de los impuestos de Jeanettrius, dinero de estímulo”, dijo una prima de Moore, Wendy Johnson, a la estación Fox News. “Ella dijo: No, no te mereces nada de esto. Yo trabajo. Yo cuido de nuestra hija. No haces nada”.

Moore le ofreció a Halfacre $450 dólares, según Johnson. Pero el hombre no se conformó y al día siguiente regresó a la casa y comenzó a revisar el bolso de Moore en busca del dinero, que aún no ha sido repartido por el gobierno federal.

Cuando Daquan Moore trató de intervenir para ayudar a su hermana, Halfacre comenzó a “matar a todos”, narró Johnson. Jeanettrius Moore, empleada de un salón de belleza, recibió un disparo en la espalda.

Los familiares identificaron a las víctimas fatales, todos parientes de Moore: Eve, su hija de 7 años; su hermano Daquan Moore (23), su madre Tomeeka Brown (44), y su primo Anthony Johnson (35).

Los investigadores dijeron que luego Halfacre huyó de la casa con su hija de 6 meses, Malia Halfacre, lo que provocó una “Alerta Amber”. La bebé fue encontrada ilesa la madrugada del domingo. Al día siguiente, Jeanettrius fue dada de alta del hospital, dijeron familiares a CW News.

Halfacre fue detenido y así seguía sin derecho a fianza ayer, por cargos preliminares de homicidio, robo e intento de asesinato.

