Llenarían 60 contenedores: Autoridades recuperan juegos pirotécnicos de la escena de la explosión de Ontario

Luego de la impresionante explosión ocurrida el martes en una casa de la ciudad de Ontario, en el sur de California, especialistas en explosivos continuaban limpiando el área este jueves y detonando de manera controlada juegos pirotécnicos que no habían explotado.

Las autoridades informaron a los medios que se había recuperado una enorme cantidad de juegos pirotécnicos, tantos que se podrían llenar con los artefactos hasta 60 contenedores de 27 galones cada uno. Esto permite dimensionar la bomba de tiempo que se encontraba en la casa cerca de Fern Avenue y Francis Street.

My mom got it on tape 😳 pic.twitter.com/6QWgCPrMKz — damian_1027 (@damian_r24) March 16, 2021

⚠️As part of clean-up efforts of the #FrancisIncident, bomb technicians will be conducting a controlled burn of unexploded fireworks. This activity will happen until all the hazardous materials are destroyed. Noise from the destroyed fireworks may be heard & smoke may be visible. pic.twitter.com/NUC1XQ4HR0 — City of Ontario (@CityofOntario) March 18, 2021

En el accidente murieron dos hombres hispanos que eran primos, Alex Páez, de 38 años, y César Páez, de 20. De acuerdo con documentos de la corte del Condado San Bernardino obtenidos por Los Angeles Times, Alex Páez fue sentenciado a 150 días de cárcel y 3 años de libertad condicional por un cargo de robo en 2007 y dos años después fue acusado por no obedecer una orden de un oficial de tránsito.

Two Cousins Killed in Ontario Fireworks Explosion, Family Says https://t.co/7husUFoF0j — NBC Los Angeles (@NBCLA) March 18, 2021

Las autoridades indicaron que se sigue investigando el incidente y que las decenas de familias evacuadas pueden acudir al centro comunitario De Anza (1405 South Fern Ave.) donde la Cruz Roja está brindado asistencia, incluyendo vouchers de hotel. Para más información llamar al 909-395-2970.